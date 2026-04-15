スーパーの棚で存在感を放つ、おなじみの赤いパッケージ。手軽に本格中華が完成する「Cook Do(R)」だが、あの箱の向こう側には、一体どんな世界が広がっているのだろう。【写真で見る】見学のあとは調理実習も!?「Cook Do」コースで工場見学味の素グループうま味体験館には、日付入りの記念撮影ができるフォトスポットが用意されているそんな好奇心を満たすべく、編集部インターンの栗原、小林、長谷川の3人が向かったのは、神奈川