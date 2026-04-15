回鍋肉を作っちゃおう！味の素の工場見学 川崎工場「Cook Do」コースで調理体験がセットになった！大人の工場見学を満喫体験レポート

回鍋肉を作っちゃおう！味の素の工場見学 川崎工場「Cook Do」コースで調理体験がセットになった！大人の工場見学を満喫体験レポート