サングラスをかけてクールに決めたスヌーピー、こと“ジョー・クール”。PEANUTSファンの間でも根強い人気を誇るキャラクターが、アウトドアブランド「OUTDOOR PRODUCTS」のコレクションバッグに登場。「PEANUTS ショルダーバッグ(ジョー・クール)」(5390円)は、おかいものSNOOPYでしか手に入らないオリジナルアイテムだ。【画像】ジョー・クール刺しゅうバッグの詳細を見るおかいものSNOOPY限定、OUTDOOR PRODUCTSの「PEANUTS シ