サングラスをかけてクールに決めたスヌーピー、こと“ジョー・クール”。PEANUTSファンの間でも根強い人気を誇るキャラクターが、アウトドアブランド「OUTDOOR PRODUCTS」のコレクションバッグに登場。「PEANUTS ショルダーバッグ(ジョー・クール)」(5390円)は、おかいものSNOOPYでしか手に入らないオリジナルアイテムだ。

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おかいものSNOOPY限定、OUTDOOR PRODUCTSの「PEANUTS ショルダーバッグ(ジョー・クール)」(5390円)


まず目を引くのが、巾着型のころんとかわいいフォルム。丸みを帯びたシルエットは、カジュアルにもきれいめにも合わせやすい絶妙なバランス感。サイズは約横18×縦24×マチ12センチで、スマホや小銭入れ、ミニポーチなど、ちょっとしたおでかけの必需品がしっかり収まる。

ベージュカラー


スマホや財布、コスメなどおでかけの必需品がしっかり収まる ※使用イメージ


注目は、フロントにさりげなくあしらわれたジョー・クールの刺しゅう。ブラックはホワイトの刺しゅうが映え、ベージュはグレー系のトーンオントーンで仕上げられ、大人のスヌーピーファンにこそ刺さりそう。

ベージュはトーンオントーンの刺しゅうで落ち着いた印象


ショルダー紐は長さ調節可能なナスカン式で、取り外しにも対応。肩掛けのショルダーバッグとして使うもよし、紐を外してトートバッグ風に手持ちするもよし。その日の気分やコーディネートに合わせてアレンジできる。

ショルダー紐は長さ調節可能で、取り外しにも対応


背面にはスマホがすっぽり入る外ポケット付き。ICカードや鍵など、すぐに取り出したいアイテムの収納に最適だ。さらに内側にはファスナーポケットも備えており、リップやイヤホンなどの小物も迷子にならない。“かわいい”だけではない“使える”バッグに仕上がっている。

ブラックカラー


ブラックはホワイトの刺しゅうがくっきり映える


内側のファスナーポケットで小物も迷子にならない


OUTDOOR PRODUCTSのブランドタグが付いているのもポイント。スヌーピーグッズは好きだけど、あからさまなキャラものを持つのはちょっと……という人にこそおすすめだ。春のおでかけシーズン、新しいバッグを探していた人はぜひチェックしてみて。

ショルダーバッグとして肩掛けすれば両手がフリーに


紐を外してトートバッグ風に手持ちしてもかわいい


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