さりげないスヌーピーデザインがかわいい！OUTDOOR PRODUCTSのジョー・クール刺しゅうバッグは「おかいものSNOOPY」オリジナルアイテム
サングラスをかけてクールに決めたスヌーピー、こと“ジョー・クール”。PEANUTSファンの間でも根強い人気を誇るキャラクターが、アウトドアブランド「OUTDOOR PRODUCTS」のコレクションバッグに登場。「PEANUTS ショルダーバッグ(ジョー・クール)」(5390円)は、おかいものSNOOPYでしか手に入らないオリジナルアイテムだ。
【画像】ジョー・クール刺しゅうバッグの詳細を見る
まず目を引くのが、巾着型のころんとかわいいフォルム。丸みを帯びたシルエットは、カジュアルにもきれいめにも合わせやすい絶妙なバランス感。サイズは約横18×縦24×マチ12センチで、スマホや小銭入れ、ミニポーチなど、ちょっとしたおでかけの必需品がしっかり収まる。
注目は、フロントにさりげなくあしらわれたジョー・クールの刺しゅう。ブラックはホワイトの刺しゅうが映え、ベージュはグレー系のトーンオントーンで仕上げられ、大人のスヌーピーファンにこそ刺さりそう。
ショルダー紐は長さ調節可能なナスカン式で、取り外しにも対応。肩掛けのショルダーバッグとして使うもよし、紐を外してトートバッグ風に手持ちするもよし。その日の気分やコーディネートに合わせてアレンジできる。
背面にはスマホがすっぽり入る外ポケット付き。ICカードや鍵など、すぐに取り出したいアイテムの収納に最適だ。さらに内側にはファスナーポケットも備えており、リップやイヤホンなどの小物も迷子にならない。“かわいい”だけではない“使える”バッグに仕上がっている。
OUTDOOR PRODUCTSのブランドタグが付いているのもポイント。スヌーピーグッズは好きだけど、あからさまなキャラものを持つのはちょっと……という人にこそおすすめだ。春のおでかけシーズン、新しいバッグを探していた人はぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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注目は、フロントにさりげなくあしらわれたジョー・クールの刺しゅう。ブラックはホワイトの刺しゅうが映え、ベージュはグレー系のトーンオントーンで仕上げられ、大人のスヌーピーファンにこそ刺さりそう。
ショルダー紐は長さ調節可能なナスカン式で、取り外しにも対応。肩掛けのショルダーバッグとして使うもよし、紐を外してトートバッグ風に手持ちするもよし。その日の気分やコーディネートに合わせてアレンジできる。
背面にはスマホがすっぽり入る外ポケット付き。ICカードや鍵など、すぐに取り出したいアイテムの収納に最適だ。さらに内側にはファスナーポケットも備えており、リップやイヤホンなどの小物も迷子にならない。“かわいい”だけではない“使える”バッグに仕上がっている。
OUTDOOR PRODUCTSのブランドタグが付いているのもポイント。スヌーピーグッズは好きだけど、あからさまなキャラものを持つのはちょっと……という人にこそおすすめだ。春のおでかけシーズン、新しいバッグを探していた人はぜひチェックしてみて。
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