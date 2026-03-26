「俺たちよりあとに来ただろ。順番を抜かすな、非常識だぞ！」お寿司屋で怒鳴り散らす父！周囲の冷たい視線が痛い...【漫画】本編を読む西野みや子(@miyakokko61)さんの漫画『わたしの親が老害なんて』は、かつて尊敬していた両親が、時代の変化とともに「老害」と呼ばれる振る舞いを見せるようになる葛藤を描いた作品だ。現代の常識とズレた価値観を持ち続ける親世代との摩擦をリアルに描き、多くの読者の共感を呼んでいる。■寿