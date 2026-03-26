寿司屋で怒鳴り散らす父「順番を抜かすな、非常識だぞ！」→娘はその姿を見て「老害」の二文字が頭をよぎる【作者に聞く】

寿司屋で怒鳴り散らす父「順番を抜かすな、非常識だぞ！」→娘はその姿を見て「老害」の二文字が頭をよぎる【作者に聞く】