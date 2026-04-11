イラストレーターのみいるかさんが手がけるキャラクター・ゆるいるかたちのポップアップショップ「みいるかマート」が全国で開催中。会場ではみいるかさん直筆の原画色紙を展示、3000円以上の購入で「ぴんくいるかバースデーシール」がもらえる特典もついてくる。【画像】ポップアップに登場するグッズ(一部)をチェックなんでも拾ってくるため、「ぱちこ」の愛称で親しまれるぴんくいるか。お誕生日は4月4日■ふわふわぬいぐるみか