総フォロワー145万人・みいるかのポップアップが全国6店舗で開催中！バースデーシールがもらえる特典も
イラストレーターのみいるかさんが手がけるキャラクター・ゆるいるかたちのポップアップショップ「みいるかマート」が全国で開催中。会場ではみいるかさん直筆の原画色紙を展示、3000円以上の購入で「ぴんくいるかバースデーシール」がもらえる特典もついてくる。
【画像】ポップアップに登場するグッズ(一部)をチェック
■ふわふわぬいぐるみから絵本まで、グッズがとにかく豊富
ポップアップの主役はもちろん、ゆるいるかやぴんくいるかたちのグッズ。ふわふわの「ぬいぐるみ」(1870円)や、お部屋に飾れる「ルームランプ」(各2980円)、推し活にも使える「カードホルダー」(各1650円)など、インテリアからデイリーユースアイテムまで幅広くそろう。
おでかけ派には、「ししゅう缶ミラー」(1540円)や「三角ミニポーチ(あおいるか＆ぴんくいるか)」(638円)、「プチタオル(5枚セット)」(539円)を。「ししゅうキーホルダー」(各990円)は、バッグにつけて毎日連れ歩きたい一品だ。
「ゆるいるか大図鑑 大解剖してみるか〜」(1430円)や「ゆるいるか 海のきらきらアクアストーンでつくる シール&アクセサリーブック」(2420円)などの絵本は、おうち時間のおともにぴったり。
ほかにも「ループ付きタオル」(550円)や「ネームシール」(各352円)、「抗菌直飲プラワンタッチボトル」(1870円)、「抗菌ふわっとフタタイトランチボックス」(1485円)など、入園・入学グッズも充実している。
■「みいるかマート」開催中の6店舗はこちら
開催店舗と期間は以下のとおり。関西・関東・九州に点在しているので、最寄りをチェックしてみてほしい。
・R.O.U 神戸ハーバーランド店…開催中〜2026年4月12日(日)
・雑貨館インキューブ イオンモール草津店…開催中〜2026年4月26日(日)
・雑貨館インキューブ イオンモール鹿児島店…開催中〜2026年5月10日(日)
・雑貨館インキューブ 木の葉モール橋本店…開催中〜2026年5月7日(木)
・ハンズ大宮店…開催中〜2026年5月15日(金)
・京王アートマン 新百合丘店…開催中〜2026年5月10日(日)
ノベルティのバースデーシールはなくなり次第終了。期間も予告なく変更になる場合があるため、一番近い店舗を見つけたら早めに動きたい。「みいるかマート」で、ぴんくいるかの誕生日をお祝いしよう！
※掲載している商品は店舗によって取り扱いがない場合や、売り切れとなっている場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) みいるか
【画像】ポップアップに登場するグッズ(一部)をチェック
■ふわふわぬいぐるみから絵本まで、グッズがとにかく豊富
ポップアップの主役はもちろん、ゆるいるかやぴんくいるかたちのグッズ。ふわふわの「ぬいぐるみ」(1870円)や、お部屋に飾れる「ルームランプ」(各2980円)、推し活にも使える「カードホルダー」(各1650円)など、インテリアからデイリーユースアイテムまで幅広くそろう。
おでかけ派には、「ししゅう缶ミラー」(1540円)や「三角ミニポーチ(あおいるか＆ぴんくいるか)」(638円)、「プチタオル(5枚セット)」(539円)を。「ししゅうキーホルダー」(各990円)は、バッグにつけて毎日連れ歩きたい一品だ。
「ゆるいるか大図鑑 大解剖してみるか〜」(1430円)や「ゆるいるか 海のきらきらアクアストーンでつくる シール&アクセサリーブック」(2420円)などの絵本は、おうち時間のおともにぴったり。
ほかにも「ループ付きタオル」(550円)や「ネームシール」(各352円)、「抗菌直飲プラワンタッチボトル」(1870円)、「抗菌ふわっとフタタイトランチボックス」(1485円)など、入園・入学グッズも充実している。
■「みいるかマート」開催中の6店舗はこちら
開催店舗と期間は以下のとおり。関西・関東・九州に点在しているので、最寄りをチェックしてみてほしい。
・R.O.U 神戸ハーバーランド店…開催中〜2026年4月12日(日)
・雑貨館インキューブ イオンモール草津店…開催中〜2026年4月26日(日)
・雑貨館インキューブ イオンモール鹿児島店…開催中〜2026年5月10日(日)
・雑貨館インキューブ 木の葉モール橋本店…開催中〜2026年5月7日(木)
・ハンズ大宮店…開催中〜2026年5月15日(金)
・京王アートマン 新百合丘店…開催中〜2026年5月10日(日)
ノベルティのバースデーシールはなくなり次第終了。期間も予告なく変更になる場合があるため、一番近い店舗を見つけたら早めに動きたい。「みいるかマート」で、ぴんくいるかの誕生日をお祝いしよう！
※掲載している商品は店舗によって取り扱いがない場合や、売り切れとなっている場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) みいるか