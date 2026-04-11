イラストレーターのみいるかさんが手がけるキャラクター・ゆるいるかたちのポップアップショップ「みいるかマート」が全国で開催中。会場ではみいるかさん直筆の原画色紙を展示、3000円以上の購入で「ぴんくいるかバースデーシール」がもらえる特典もついてくる。

【画像】ポップアップに登場するグッズ(一部)をチェック

なんでも拾ってくるため、「ぱちこ」の愛称で親しまれるぴんくいるか。お誕生日は4月4日


■ふわふわぬいぐるみから絵本まで、グッズがとにかく豊富

「ぬいぐるみ」(1870円/左奥)、「ルームランプ」(2980円/右奥)、「カードホルダー」(あおいるか・ぴんくいるか各1650円/両サイド)、「シリコンケース」(あおいるか・ぴんくいるか各1078円/中列左)、「フェイスマスコット」(くーみん・あるる各1320円/中列右)、「ビーズマスコット」(8種各990円/前列)


ポップアップの主役はもちろん、ゆるいるかやぴんくいるかたちのグッズ。ふわふわの「ぬいぐるみ」(1870円)や、お部屋に飾れる「ルームランプ」(各2980円)、推し活にも使える「カードホルダー」(各1650円)など、インテリアからデイリーユースアイテムまで幅広くそろう。

おでかけ派には、「ししゅう缶ミラー」(1540円)や「三角ミニポーチ(あおいるか＆ぴんくいるか)」(638円)、「プチタオル(5枚セット)」(539円)を。「ししゅうキーホルダー」(各990円)は、バッグにつけて毎日連れ歩きたい一品だ。

左上から時計回りに、「ししゅう缶ミラー」(1540円)、「ししゅうマグネット」(各880円)、「三角ミニポーチ(あおいるか＆ぴんくいるか)」(638円)、「キャンディキーホルダー」(ランダム/1個770円)、「ししゅうキーホルダー」(あおいるか・ぴんくいるか各990円)


「ゆるいるか大図鑑 大解剖してみるか〜」(1430円)や「ゆるいるか 海のきらきらアクアストーンでつくる シール&アクセサリーブック」(2420円)などの絵本は、おうち時間のおともにぴったり。

左から、「ゆるいるか大図鑑 大解剖してみるか〜」(1430円)、「ゆるいるかと おふろで 遊んじゃお！学んじゃお！」(1100円)、「ゆるいるか 海のきらきらアクアストーンでつくる シール&アクセサリーブック」(2420円)


ほかにも「ループ付きタオル」(550円)や「ネームシール」(各352円)、「抗菌直飲プラワンタッチボトル」(1870円)、「抗菌ふわっとフタタイトランチボックス」(1485円)など、入園・入学グッズも充実している。

奥列左から右に向かって、「ループ付きタオル」(550円)、「抗菌直飲プラワンタッチボトル」(1870円)、「BOXペンポーチ Night Sea」(2310円)、「抗菌ふわっとフタタイトランチボックス」(1485円)、「ウォーターカップ」(858円)、前列奥列左から右に向かって、「プチタオル(5枚セット)」(539円)、「ネームシール」(各352円)、「シールワッペン(アオイルカ＆めんだこ)」(715円)、「マットヘアクリップ」(990円)、「シールワッペン(小)」(各495円)、「ソックス」(各550円)


■「みいるかマート」開催中の6店舗はこちら

開催店舗と期間は以下のとおり。関西・関東・九州に点在しているので、最寄りをチェックしてみてほしい。

・R.O.U 神戸ハーバーランド店…開催中〜2026年4月12日(日)

・雑貨館インキューブ イオンモール草津店…開催中〜2026年4月26日(日)

・雑貨館インキューブ イオンモール鹿児島店…開催中〜2026年5月10日(日)

・雑貨館インキューブ 木の葉モール橋本店…開催中〜2026年5月7日(木)

・ハンズ大宮店…開催中〜2026年5月15日(金)

・京王アートマン 新百合丘店…開催中〜2026年5月10日(日)

ノベルティのバースデーシールはなくなり次第終了。期間も予告なく変更になる場合があるため、一番近い店舗を見つけたら早めに動きたい。「みいるかマート」で、ぴんくいるかの誕生日をお祝いしよう！

「Happy ぴんくいるかDay」ノベルティシール


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