小学生の時に同級生から浴びせられた心無い言葉が、大人になった今もユキオの心を締め付ける…。【漫画】本編を読むメンズエステを舞台に、“訳アリ”な客たちの心の奥に触れていく創作漫画「メンエス嬢加恋・職業は恋愛です」。蒼乃シュウさん(@pinokodoaonoshu)が描く本作は、マッサージによる癒やしだけではなく、言葉にできなかった傷や孤独を静かにすくい上げていく物語でもある。今回は、「自信がない男」後編。恋愛したくて