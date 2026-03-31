交通事故に気を付けて！【漫画】本編を読む早朝5時。バイトに向かっていた桜木きぬ(@kinumanga)さんは、T字路でバイクと衝突。その際にハンドルに腹部を強打し、内臓破裂してしまう。20年経過した今でもトラウマとなっている自転車事故について注意喚起を含めて描く実録漫画「内臓破裂メモリー」を紹介するとともに、当時の事故について話を聞いた。■自転車事故から20年、いま母になって伝えたい“あの日”の教訓【漫画】「交通事