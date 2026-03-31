ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル、ホテル ユニバーサル ポートに、2026年5月8日(金)までの期間限定で、春の訪れを感じさせる心ときめくスイーツとカクテルが登場。見た目のかわいらしさと、旬の苺や春の香りをふんだんに取り入れたメニューに注目だ。【写真】「くまさんのショートケーキ」「ストロベリースイーツフェア」■春気分を満喫！愛らしい苺スイーツが勢ぞろい「ストロベリースイーツフェア」1階の