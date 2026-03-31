母親に「どうせ成長するから」と言われてデカい制服を着る男の子【漫画を読む】「どうせ成長するから」と言われてデカい制服を着るが…!?学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作品紹介するとともに、作者にこ