ある日、胸の脇に小さなしこりを見つけた。近隣の病院で検査をすると、「浸潤性乳管がんのトリプルネガティブタイプ」と判明。進行性の早い悪性がんのため、すぐに抗がん剤投与の日程が決まった。がんが見つかってから、わずか17日のこと。心の準備も金銭面、家庭、仕事のことも考える間もないまま、怒涛の日々と格闘したCHOCOさんの実録漫画をイラストレーターの小川かりんさんが描く『日日是好日-39歳フリーランスカメラマン乳が