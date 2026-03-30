春はなんとなく気分が軽くなり、外に出たくなる季節だ。しかしその“開放感”は、決してよい方向にだけ働くわけではない。暖かくなるにつれ、不審な行動を取る人が増える――そんな現場のリアルを描いたのが、ゆき蔵さん(@yuki_zo_08）の体験をもとにしたエピソードだ。アパレル業界で約10年働いてきた中で遭遇した、“見過ごせない違和感”の正体とは何だったのか。【漫画】本編を読む／男性客のサンダルの下にスマホ!?店員はどう