【盗撮する客】スカートの中を狙う！サンダルの下にスマホ…!?不自然な足の動きに気づいた瞬間が怖すぎる【作者に聞く】
春はなんとなく気分が軽くなり、外に出たくなる季節だ。しかしその“開放感”は、決してよい方向にだけ働くわけではない。暖かくなるにつれ、不審な行動を取る人が増える――そんな現場のリアルを描いたのが、ゆき蔵さん(@yuki_zo_08）の体験をもとにしたエピソードだ。アパレル業界で約10年働いてきた中で遭遇した、“見過ごせない違和感”の正体とは何だったのか。
【漫画】本編を読む／男性客のサンダルの下にスマホ!?店員はどうする？
■「なんか変だ」違和感は足元から始まっていた
ゆき蔵さんが勤務していたのは、デパート内のアパレルショップ。その日来店したのは、深く帽子をかぶり、足元はサンダルというラフな格好の男性だった。「彼女へのプレゼントを探しててー」「迷っててー」と女性スタッフに声をかけ、自然に接客へと入り込む。しかし、その間もゆき蔵さんの中には小さな違和感が残り続けていた。
やがて視線は足元へ向かう。「さっきからやたらスカートの中に足を入れるな…」。その動きは明らかに不自然だった。そしてよく見ると、「ん？」。サンダルの間にスマートフォンが挟まれていることに気づく。「サンダルの間にスマホが…!!驚きました！」。一見すると何気ない接客の裏で、信じがたい行為が行われていた瞬間だった。
■“狙われやすいスタッフ”を見極めている可能性も
当時、接客を担当していたスタッフは、この異変にまったく気づいていなかったという。「もともとほんわかしている子なので、接客に一生懸命すぎて気が付いていませんでした」とゆき蔵さんは振り返る。そのうえで、「不審者もどのスタッフなら大丈夫そうかをよく見てるんだと思います」と語る。つまり、誰に声をかけるかすら“選ばれている”可能性があるということだ。
■不審者は“春だけ”ではない。日常の中に潜んでいる
春になると増える印象はあるものの、「不審者は一年を通していつでも現れます(笑)」とゆき蔵さんは話す。実際、季節に関係なく現れるケースも多く、ある意味では日常の一部として受け止めざるを得ない現場の空気もあるようだ。
印象的なエピソードとして挙げられたのは、「毎日18時頃に現れるルーズソックスを履いた中年男性」。その人物が現れるたびに「あ、もうそんな時間か」と時計代わりにしていたというが、どこか異様で忘れがたい存在だったことは間違いない。
■“違和感に気づけるかどうか”が分かれ道になる
今回のエピソードは、偶然ゆき蔵さんが気づいたことで未然に発覚したケースだ。しかし、もし誰も気づかなければ、そのまま見過ごされていた可能性もある。日常の中に紛れ込む違和感は、小さなものであればあるほど見逃されやすい。
アパレル業界の華やかなイメージの裏で、こうした出来事は決して珍しいものではないという。ゆき蔵さんのブログ「ゆき蔵さんぽ。」では、実体験をもとにしたエピソードが数多く描かれており、現場のリアルな空気が伝わってくる。日常の中に潜む“ちょっとした異変”に目を向けることの大切さを、改めて考えさせられる内容だ。
取材協力：ゆき蔵(＠yuki_zo_08)
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【漫画】本編を読む／男性客のサンダルの下にスマホ!?店員はどうする？
■「なんか変だ」違和感は足元から始まっていた
やがて視線は足元へ向かう。「さっきからやたらスカートの中に足を入れるな…」。その動きは明らかに不自然だった。そしてよく見ると、「ん？」。サンダルの間にスマートフォンが挟まれていることに気づく。「サンダルの間にスマホが…!!驚きました！」。一見すると何気ない接客の裏で、信じがたい行為が行われていた瞬間だった。
■“狙われやすいスタッフ”を見極めている可能性も
当時、接客を担当していたスタッフは、この異変にまったく気づいていなかったという。「もともとほんわかしている子なので、接客に一生懸命すぎて気が付いていませんでした」とゆき蔵さんは振り返る。そのうえで、「不審者もどのスタッフなら大丈夫そうかをよく見てるんだと思います」と語る。つまり、誰に声をかけるかすら“選ばれている”可能性があるということだ。
■不審者は“春だけ”ではない。日常の中に潜んでいる
春になると増える印象はあるものの、「不審者は一年を通していつでも現れます(笑)」とゆき蔵さんは話す。実際、季節に関係なく現れるケースも多く、ある意味では日常の一部として受け止めざるを得ない現場の空気もあるようだ。
印象的なエピソードとして挙げられたのは、「毎日18時頃に現れるルーズソックスを履いた中年男性」。その人物が現れるたびに「あ、もうそんな時間か」と時計代わりにしていたというが、どこか異様で忘れがたい存在だったことは間違いない。
■“違和感に気づけるかどうか”が分かれ道になる
今回のエピソードは、偶然ゆき蔵さんが気づいたことで未然に発覚したケースだ。しかし、もし誰も気づかなければ、そのまま見過ごされていた可能性もある。日常の中に紛れ込む違和感は、小さなものであればあるほど見逃されやすい。
アパレル業界の華やかなイメージの裏で、こうした出来事は決して珍しいものではないという。ゆき蔵さんのブログ「ゆき蔵さんぽ。」では、実体験をもとにしたエピソードが数多く描かれており、現場のリアルな空気が伝わってくる。日常の中に潜む“ちょっとした異変”に目を向けることの大切さを、改めて考えさせられる内容だ。
取材協力：ゆき蔵(＠yuki_zo_08)
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