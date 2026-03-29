悪霊に「面白いイタズラ」を持ちかける謎の男。その真意が予想外【漫画】本編を読むオープン以来、1人もお客がやってこないクレープ店。その原因は「人を迷わせる悪霊」の仕業だった。それを見抜いた不気味な男は、悪霊に「イタズラをするなら――もっと面白いのがあるよ」と提案し……。以前、矢薙(@yanaginga)さんがX(旧Twitter)に投稿し、2.3万件を超える「いいね」を集める創作漫画「悪霊を退治する人の話」。不穏な笑みを浮か