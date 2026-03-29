ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。家中の赤外線家電をこれ一台でまとめて操作！モニター搭載＆アレクサ対応の【スイッチボット】がAmazonに登場スクリーンショット 2025-06-04 112825赤外線家電も、Fire TVも、Matterデバイスも、すべてをこの一台で