1910年にアメリカで生まれ、世界中で愛されているグリーティングカードメーカーの日本法人「日本ホールマーク」から、スヌーピーをはじめとする人気キャラクターをモチーフにしたシールが登場。大ブームのシール交換が楽しくなる、4種類の個性的なラインナップを紹介していこう。【写真】日本ホールマークから発売されたスヌーピーなど人気キャラクターのシールを見る「日本ホールマーク」からスヌーピーなど人気キャラクターをモ