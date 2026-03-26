肩に犬が憑いているので、除霊に行ったら「できない」と言われてしまった？【漫画】本編を読む双子の野々子(ののこ)と菜々子(ななこ)。ある日、野々子が「菜々子の肩に、昔飼っていた愛犬『タロ』が憑いている」と言い出したことから物語は始まる。「見えているから落ち着かない」と除霊を勧める野々子に対し、菜々子は「タロなら憑かれていてもいいのに」と、どこか浮かない表情。神社へ向かった二人は「除霊はできない」と断られ