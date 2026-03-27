SNSで連載中から、主人公への応援と親友の不倫相手への怒りのコメントが絶えなかった『親友は、私の名前で不倫中』。純粋ゆえに悪意に疎かった主人公・正子が、最悪の裏切りを経てどう成長していくのか。読者から寄せられた反響や、キャラクターへの想いを著者のエェコ(@nakiri_aik)さんに語ってもらった。【漫画】本編を読むi-002■悪意を知らない女性が直面した、人生最大の裏切りこれまで大きな悪意に触れることなく、純粋に生