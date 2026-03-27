【漫画】「たぁくん結婚してたの!?」無邪気を装う親友は私の名前で不倫をしていて…【作者に聞く】
SNSで連載中から、主人公への応援と親友の不倫相手への怒りのコメントが絶えなかった『親友は、私の名前で不倫中』。純粋ゆえに悪意に疎かった主人公・正子が、最悪の裏切りを経てどう成長していくのか。読者から寄せられた反響や、キャラクターへの想いを著者のエェコ(@nakiri_aik)さんに語ってもらった。
【漫画】本編を読む
■悪意を知らない女性が直面した、人生最大の裏切り
これまで大きな悪意に触れることなく、純粋に生きてきた大学生の正子。そんな彼女を待ち受けていたのは、親友による「不倫の身代わり」という残酷な罠だった。ルームシェアという近い距離感にいながら、自分をハメた親友。身に覚えのない罪を突きつけられた正子は、持ち前の純粋さを武器に、この絶望から立ち上がれるのか。
■作者インタビュー
――読者から寄せられた感想のなかで、特に印象に残っているものはありますか？
裏切られてもなお純粋でいられる正子に多くの応援メッセージをいただきました。
あとはすべての元凶の彼ピは非難轟々でした。
――主人公・正子を、あえて「世間知らず」に描いている部分はありますか？
世間知らずというか、まだ大学生で、これまで悪意に触れてこなかった人生だったと思いますので、純粋なイメージは損なわないように描きました。
――最後に、読者へメッセージをお願いします。
確かに酷く裏切られてしまう正子ですが、お人好しゆえにまわりの方達が助けてくれるので…もしこういう状況になっても腐らず前を向いてほしいなと思います。
■取材協力：エェコ
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■悪意を知らない女性が直面した、人生最大の裏切り
これまで大きな悪意に触れることなく、純粋に生きてきた大学生の正子。そんな彼女を待ち受けていたのは、親友による「不倫の身代わり」という残酷な罠だった。ルームシェアという近い距離感にいながら、自分をハメた親友。身に覚えのない罪を突きつけられた正子は、持ち前の純粋さを武器に、この絶望から立ち上がれるのか。
■作者インタビュー
――読者から寄せられた感想のなかで、特に印象に残っているものはありますか？
裏切られてもなお純粋でいられる正子に多くの応援メッセージをいただきました。
あとはすべての元凶の彼ピは非難轟々でした。
――主人公・正子を、あえて「世間知らず」に描いている部分はありますか？
世間知らずというか、まだ大学生で、これまで悪意に触れてこなかった人生だったと思いますので、純粋なイメージは損なわないように描きました。
――最後に、読者へメッセージをお願いします。
確かに酷く裏切られてしまう正子ですが、お人好しゆえにまわりの方達が助けてくれるので…もしこういう状況になっても腐らず前を向いてほしいなと思います。
■取材協力：エェコ
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