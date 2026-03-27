春休み真っ最中の今週末は各地でイベントが盛りだくさん！今回は2026年3月28日(土)〜29日(日)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！【画像】よしもと芸人の着ぐるみが登場するスペシャルイベント■からあげ祭 (イオンモール堺北花田 / 3月27日〜29日)自分だけの推しからあげが見つかる「からあげ祭」全国各地で愛されるからあげの名店が集まるグルメイベント。「花よりからあげ」を合言葉に、「今