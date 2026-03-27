未会計のジュースをグビッと飲んだヤマトにレイナはビックリ！それってアリなの!?【漫画を読む】会計前のジュースを堂々と飲む夫だが…!?コロナ禍に電撃結婚したヤマトとレイナは、入籍後すぐに仕事の都合でサウジアラビアへ渡ることになった。初めての海外生活、それも日本とは文化も習慣も大きく異なる国での暮らしは、驚きの連続だったという。今回は、Reina(＠Reina770)さんが描く「初めての海外生活」シリーズから、思わず「