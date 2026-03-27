不良息子が卒業式へ…【漫画】本編を読む一つのお題やテーマでさまざまな解釈やストーリーが描かれるのが競作の大きな魅力。「卒業」をテーマにキュンとする作品を描くX(旧：Twitter)上の競作で、恋愛とは違う方向性で心を打つ情景を描いたオリジナルの4コマ漫画に「4コマでここまで綺麗な話を描けるなんて凄い」「惚れました」と、6000件以上の「いいね」が寄せられている。作者は、「4コマ漫画1000本ノック」として、X(旧：Twitt