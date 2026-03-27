不良息子が母親に花束を！「今日まで本当にありがとう」“卒業”がテーマに4コマ漫画に泣かされた！【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
一つのお題やテーマでさまざまな解釈やストーリーが描かれるのが競作の大きな魅力。「卒業」をテーマにキュンとする作品を描くX(旧：Twitter)上の競作で、恋愛とは違う方向性で心を打つ情景を描いたオリジナルの4コマ漫画に「4コマでここまで綺麗な話を描けるなんて凄い」「惚れました」と、6000件以上の「いいね」が寄せられている。
作者は、「4コマ漫画1000本ノック」として、X(旧：Twitter)上で4コマ投稿を続ける津夏なつな(@tunatu727)さん。X(旧：Twitter)ユーザーの自主企画「キュンバト」にて初代の優勝作となった4コマを紹介するとともに、“お題”をもとに作品を作るときの変化など作品制作について津夏さんに話を訊いた。
本作「卒業」は、Xでオリジナルの4コマを描く作者が集まって行われた“キュンとするシーン”がテーマの競作「キュンバト」という自主企画の参加作品だ。企画に参加する人は“卒業”という同じテーマに沿って、描くことになるが、「他の参加者が描かなそうなアイデアを考えるよう常に心掛けています。今回のキュンバトのお題『卒業』と聞いたとき、男女の恋愛がパッと思い浮かんだので、男女の恋愛ではないアイデアで作れないかと考えました」と、作者の津夏なつなさん。
また「卒業というイベントは子供が主役ですが、親にとっても大きなイベントの1つだと思います。立派に育った子供の姿を見て感じる親の“キュン”は、うれしさでもあり、また寂しさでもあると思います。そんな複雑な気持ちを表現できればと考え、この作品を描くに至りました」と作品に込めた思いを語る。
津夏なつなさんの普段の作風は、シュールな構成やブラックなオチまで幅広く、笑える内容が多いだけに、「感動してもらいたくて描くような作品は、気恥ずかしさがあって少し勇気がいるのですが、チャンレジしたことのないジャンルでしたので真面目に挑戦しようと思いました。描いてみてとても新鮮でしたし、本当に楽しかったです」と教えてくれた。また、「普段描く低次元なギャグ漫画と比べてものすごくギャップがありましたが(笑)、いつも読んでくれている方々がこの作品を受け入れてくれたのはすごく安心しましたし、いつものギャグが読みたいという声も同じくらいうれしかったです」と喜びを語る。
一味違う“卒業”をお届けする本作、ぜひ読んでみて。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。