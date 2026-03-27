第3話『ねこ婚〜猫のための交際ゼロ日婚〜』_12【漫画】猫のために、交際0日婚で結婚!?40歳の独身女性がインフルエンザで寝こんだ時に感じたのは、孤独死への不安、そして「自分に万が一のことがあったら、この子(猫)たちはどうなる？」という恐怖――。猫たちの生活を守るために結婚を決意する主人公を描いた、たけみゆき作『ねこ婚〜猫のための交際ゼロ日婚〜』を紹介するとともに、作者インタビューをお届けする。■猫たちを置