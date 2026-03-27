【交際0日の猫婚】性的な関係を求めない夫婦!?猫のために「家庭内別居！」猫ファーストの生活で愛は生まれるのか？【インタビュー】
【漫画】猫のために、交際0日婚で結婚!?
40歳の独身女性がインフルエンザで寝こんだ時に感じたのは、孤独死への不安、そして「自分に万が一のことがあったら、この子(猫)たちはどうなる？」という恐怖――。猫たちの生活を守るために結婚を決意する主人公を描いた、たけみゆき作『ねこ婚〜猫のための交際ゼロ日婚〜』を紹介するとともに、作者インタビューをお届けする。
■猫たちを置いて、1人じゃ死ねない！！
主人公・珠子（タマコ）はインフルエンザで倒れた際に「孤独死」への不安を感じ、万が一のときも「猫たちの生活を守りたい！」と結婚を決意。婚活に悪戦苦闘する中、同じ猫の保護施設でボランティアをしている男性・篠田と話しているうちに、互いの条件が一致していることが判明。「交際ゼロ日」で結婚することに。
猫のために結婚した2人は、夫婦の在り方として性的な関係を求めない結婚に合意。猫を生活の中心に置くため、新しい環境に猫たちが慣れるよう、まずは「家庭内別居」で過ごすなど、猫ファーストの生活を送ることになった。傍から見れば「同居」「シェア生活」のような関係、2人を繋げるものは「猫」しかない「ペット婚」を舞台にした結婚生活を描く。
――本作のテーマを教えてください。
テーマは「家族愛」です。猫や異性に対して、性愛以外の愛情で結びつく関係を描きたいと思いました。昨今、結婚にネガティブなイメージを持つ方も増えていますが、誰かと信頼関係を築いたり、自分で選んだ家族と過ごすことも素敵だなと感じてもらえたらうれしいです。
―― ねこ婚・ペット婚を描くにあたり、取材や調査したことはありますか？
知人が本当に“猫のための交際0日婚”をしているので、色々と話を聞かせてもらいました。フィクションとして大幅にアレンジしていますが、一部のエピソードなどを参考にさせてもらっています。また、保護施設や猫の治療については、情報に偏りがでないよう、描く前に複数の施設や手法を調べました。
――執筆にあたってこだわった点、気をつけた点はありますか？
猫はかわいくて大好きなのですが、実際に猫と暮らすとわかる「かわいい」「癒やされる」だけではない大変さもたくさんあります。猫を登場させるなら、「そういうところをきちんと描かないと…！」ということを意識しました。日々のお世話が大変なところや、性格がそれぞれでまったく違うところ、何よりも猫と暮らす以上はその子の最期の瞬間まで責任をもって面倒をみる大切さなどは、あえて意図的に入れています。
――本作の見どころを教えてください。
「猫のために」という理由だけで結婚した2人が、いかに夫婦としての課題を乗り越えて仲を深めていくか、猫を通じて2人の関係がどう変わっていくか見守ってほしいです！
――読者へのメッセージをお願いします。
今作では猫がたくさん描けて幸せでした！恋愛のときめきやいちゃいちゃは少ないかもしれませんが、結婚って、家族って、いいな〜って思ってもらえたらうれしいです。
▼担当編集より
コメディタッチで楽しんでもらえる作品ですが、猫好きなら確実に泣いてしまう感動エピソードがありますので、ぜひ読んでみてください！ちなみに担当はプロットの時から校了時まで、わかっていても読むたびに、むせび泣きました(かわいそうなシーンではありませんのでご安心ください)。
取材協力：たけみゆき(@takepoooon)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。