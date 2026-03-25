「絵画を観に行こう」と言って連れて行かれた先は…!?【漫画】本編を読む→「サ〇ゼはないわ」発言の真意女性をデートに誘う際、ファミレスはアリかナシか。このテーマは長年議論が絶えない。「高い店に連れて行くのが当然」という価値観と、「楽しく食べられるなら場所は関係ない」という考えがぶつかり合い、たびたび論争を呼んでいる。そんな“サイゼ論争”を題材にしたのが、伊東（@ito_44_3）さんの創作漫画「サイゼで憤る女