大好きなはずなのに、すれ違いが続く。春乃おはなさんが描く実録漫画では、容姿端麗な彼との間に生じるコミュニケーションのずれがリアルに描かれている。なぜ「好き」だけでは乗り越えられなかったのか。そもそも「相性」ってなんなのだろうか。作者のおはなさんに語ってもらった。【漫画】本編を読む20■幸せなはずのデートが一転。歩み寄れない二人が辿り着いた答え近所の店員さんに一目惚れした春乃おはなさんは、その彼と恋人