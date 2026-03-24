お裾分けだと思ったゼリーは…【漫画】本編を読むデスクに置かれてあったゼリー。おすそわけかな？と思っていたら、大変な事件に発展してしまった玖島川のりさん(@kujimagawa_nori)のギャグ漫画「前代未聞のことが起きました」を紹介する。現役サラリーマンの玖島川のりさんは「会社員玖島川の日常」と題し、会社であったHOTな出来事!?を漫画にして投稿している。意外なオチやシュールさが話題となってフォロワー数は2万人(2026年3