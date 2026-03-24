抱っこしたいおばさんへの見事な切り替えし！【漫画】本編を読む2人の女の子の母親でもある、イラストレーターとして活躍中のオカン羊(@shimizoon)さん。道行く人に、突然赤ちゃんを抱っこさせて欲しいとお願いされたら？創作漫画「主義」を紹介するとともに制作の経緯を聞く。■元ネタは突然始まった“ステルス家族ごっこ”『主義』01『主義』02『主義』03本作「主義」には元ネタについて、作者のオカン羊さんに伺うと「娘が1歳く