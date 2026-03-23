近年、その人気の高まりはとどまるところを知らず、国内だけでなく海外でも注目されている抹茶。日本では昔から親しまれてきた食材であり、文化でもある抹茶は、海外では“健康的でおしゃれ”として定着しつつあるという。そんななか、伊藤園が北米生まれの抹茶ブランド「matcha LOVE(まっちゃ ラブ)」をリブランディングし、本日2026年3月23日(月)に全6製品を販売した。【体験レポ】甘口ラテに抹茶が香る「matcha LOVE」を実際に