ホワイトデーのお返しはまさかの白紙!!これってどういう意味!?【漫画】「え？どういうこと!?」たった4ページなのに読み返さずにはいられない結末とは？WEBを中心にさまざまな漫画を描いている、ぱげらったさん(@pageratta)。「異世界転移」や「謎解き」など流行を取り入れたものから、独自のキャラクターや魅力的な人間まで、幅広く描く作風で人気を集めている。今回は、ぱげらったさんの数多くの名作の中から、X(旧Twitter)で反響