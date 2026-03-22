現代の不倫手口への鋭い警鐘【漫画】本編を読む新しい命を授かり、幸せの絶頂にいるはずの妊娠期間。しかし、妻の直感は夫の不穏な動きを見逃さなかった。肌身離さず持ち歩く「社用携帯」に隠されていたのは、会社の後輩女子との生々しい不倫の証拠だった――。mamagirlで公開された『夫が後輩女子と不倫!?』は、SNSを中心に「他人事とは思えない」と大きな波紋を呼んでいる。知人の実話をベースにプロットを構成したmamagirl編集