「カスハラをする、あなたは誰？」【漫画】本編を読む飲食店で働く女性のもとに、突如として浴びせられた「あいつを辞めさせろ」という執拗なクレーム。身に覚えのない誹謗中傷にくわえ、隠していたはずのプライベートな情報までがクレーマーの口から漏れ出す。現代社会の闇であるカスタマーハラスメントの極限状態を描いた、ミント(@minto_suga22)の実録漫画『カスハラをする、あなたは誰？』がネット上で注目を集めている。単な