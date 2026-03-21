「何入ってるの？」と堂々と聞いてくるお客【漫画】本編を読む新年の高揚感が漂う喫茶店の店先。並べられた福袋を前に、見知らぬおばあさんから「これ、中身は何が入ってるのかしら？」と尋ねられる――。キヨ(@shyoushin_mono)さんが2025年1月にSNSで公開した短編漫画『福袋の中身が気になる』が、読者の心をほっこりとさせている。20年前、ある日常系4コマ漫画に癒やされたことをきっかけに創作を始めたキヨさん。自身の何気ない