マタニティマークを付けたら「自慢」なの？【漫画】本編を読む緊急時や公共交通機関で、周囲に妊娠中であることを知らせる「マタニティマーク」。特に外見からは判別しにくい妊娠初期の妊婦にとって、命を守る大切な印のはずだ。しかし現代では、このマークを付けていることで嫌がらせを受けたり、「幸せアピールだ」と歪んだ解釈をされたりするケースが後を絶たない。わたす(＠watasu_55)さんが描くセミフィクション漫画『マタニ