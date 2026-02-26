「義父母との同居は嫌だから！」と意見を言う彼女【漫画】本編を読むアゴ山(@longagoyama)さんはブログで『カサンドラ症候群になって離婚をするまでの話』という作品を投稿し、注目を集めている。結婚後に夫がアスペルガー症候群であることが発覚し、10年の結婚生活を経て離婚を決意する。今回は本作の8〜11話までをお届けするとともに、作者に当時の彼氏から義両親と同居する話を聞いたときの心境などについてもインタビューした