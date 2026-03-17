全国約4000もの郵便局と「郵便局のネットショップ」では、「ピーターラビット(TM)」モチーフの郵便局限定グッズを販売中。優しい色使いでピーターラビット(TM)と草花を描いた、可憐なデザインが魅力のラインナップだ。【写真】郵便局限定「ピーターラビット(TM)」グッズを見る全国約4000の郵便局限定！「ピーターラビット(TM)」グッズが発売スタート■郵便局限定！全グッズをチェック今回発売されるアイテムは、全部で4品。郵便局