冷たい一言を放ったり褒めてくれたり。上司・浅丘のツンデレ具合に主人公のさくらの気持ちは見事に振り回される。【漫画】本作を読む仕事ができてイケメン、しかもクールなメガネ男子――そんな浅岡主任に恋をした主人公・さくら。しかし社内には彼を狙う女性社員が多く、さくらも「その他大勢」のひとりに過ぎなかった。そんな2人の距離感を描いた漫画「クールな上司は愛おしい」が、読者の胸をくすぐるラブコメ作品として注目を