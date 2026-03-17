マタニティマークは妊婦を守るための大切な目印。ただなかには職場や知人に妊娠を知られたくないなどの理由で「付けたくない人」もいる。今回は職場でマタニティマークを付けたことで、マタハラにあったわたす(＠watasu_55)さんの漫画『マタニティマークを付ける？付けない？』を紹介するとともにインタビューを行った。【漫画】「マタニティマークを付ける？付けない？」を読む■マタニティマークを付けることは「自慢!?」マタニ