スマホ片手に監視中のパパ。ゴボウや長ネギを剣にしてやりたい放題の子供ら【漫画】本編を読む→「お客さまは神様…なわけあるかッ！」「お客様は神様」という常套句を振りかざし、理不尽なクレームをつける客が後を絶たない。スーパーのレジ係が直面する非常識な客の数々を描いた狸谷(@akatsuki405)さんの漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』がSNSで大きな反響を呼んでいる。今回は著者に、過酷な接客業の裏側を聞