「お客様は神様…なわけあるかッ！」常套句を振りかざし、理不尽なクレームをつける客が後を絶たない【作者に聞く】

「お客様は神様…なわけあるかッ！」常套句を振りかざし、理不尽なクレームをつける客が後を絶たない【作者に聞く】