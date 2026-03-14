日本の21歳・さはら選手が初出場・初優勝！【画像】世代交代？TOP4には若手プレイヤーが揃った「ストリートファイター6」のCAPCOM公式世界大会「CAPCOM CUP 12」が、2026年3月11日から3月14日までの4日間、東京・両国国技館で開催された。全世界のトッププレイヤー48名が集結した本大会で、初出場のさはら選手が栄冠に輝き、賞金100万ドル(約1億5000万円)を手にした。■「現実とは思えない」21歳の新星、無欲の1.5億円試合直後、優