旬のフルーツを「品種」と「個性」という視点でキュレーションし、新たなフルーツ体験を提案するブランド「ORVIIA」(オルヴィア)が2026年2月9日に誕生した。【写真】「ORVIIA CUVEE ストロベリーアソートボックス KOHAKU」(1万5800円)同ブランドの代表を務めるのは、フリーキャスターの永島優美さん。⽣産者の情熱や品種ごとに異なる繊細な味わいなど、これまで限られた人にしか知られてこなかった奥深いフルーツの世界を、