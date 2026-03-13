初の飲み会幹事。乾杯で「とりあえずビール」以外の注文を受け付けると…!?【漫画】幹事あるある漫画を読む働く日常の出来事を、どこか哀愁ただようタッチで描いた漫画をSNSで発信している青木ぼんろさん(@aobonro)。サラリーマンなら思わず「あるある」とうなずいてしまう場面が多く、読者から共感の声が寄せられている。年度末・新年度が近づき、世の中はまもなく歓送迎会のシーズンに突入。今回取り上げるのは、そんな宴会に欠