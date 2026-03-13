「カバーいらないですよね」【漫画】本編を読む「傷があるので交換していただきたい」本を持ってカウンターにやってきたお客さん。見た目は綺麗な本なのに「光に当てるとわかります」と、角度をつけてカバーの傷を見せた。今回は、漫画家・佐久間薫さんが描く書店員の裏側「カバーいらないですよね」より、ちょっとクセが強い「美本を希望するお客」を紹介したい。■本好きに悪い人はいないけど…こだわり強めな人はちょっと困るね