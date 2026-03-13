¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤½¤í¤¦¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¡¢½Õ²Æ¤Î¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¤¬Â³¡¹Æþ²ÙÃæ¡£ÃÈ¤«¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î½Õ²Æ¥Ð¥Ã¥°¤ò¸«¤ë¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë½Õ²Æ¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅþÃå¡ª¢£¡Ö¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤­¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×(³Æ3850±ß)¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Êµ¤·Ú¤µ¤È¡¢