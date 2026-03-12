OMO5小樽(おも) by 星野リゾートは、2026年4月4日(土)から6月28日(日)までの土・日・祝日限定で「小樽運河アフタヌーンティークルージング」を開催する。芽吹きの春をテーマに、船上でお花見気分のティータイムを楽しむ宿泊者限定プログラムだ。【写真】小樽運河を望む船上で、花に彩られたアフタヌーンティーが楽しめる会場となるのは小樽運河。当プログラム専用にテーブルクロスや花かごを設えた貸し切り船で、優雅な約40分間の