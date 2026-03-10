2026年3月4日、都内にて、コスメブランド「Luarine(ルアリン)」のブランドローンチ発表会が開催され、同ブランドをプロデュースしたプロフィギュアスケーターの本田真凜さんが登壇した。【写真】「Luarine」第1弾アイテムの美容液UV下地とハイライターを手に持つ本田真凜さん本田真凜さんのコスメブランド誕生本田さん初プロデュースのコスメブランド「ルアリン」は、“透明感ヒカリメイク”を実現。第1弾アイテムは、透明感の土台